Cуд в Германии отклонил иск экологов по «Северному потоку 2»

Суд в германском городе Грайфсвальд отклонил иск природоохранной организации DUH по «Северному потоку 2», говорится в сообщении пресс-службы суда. «Высший административный суд в Грайфсвальде сегодняшним решением отклонил иск DUH против горного ведомства в Штральзунде», — сказано в сообщении.

Экологи основывали свою жалобу на американском исследовании, которое говорило об опасности выбросов метана. Суд в ходе устных слушаний решил, что жалоба «частично не обоснована» и что газопровод уже прошел проверку на техническое соответствие мерам безопасности в сфере газонепроницаемости.