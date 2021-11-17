Сербия попросит Россию увеличить поставки газа до 3 млрд кубометров в год

При этом контракт, по которому Белград получает энергоноситель по цене в 270 долларов за тысячу кубометров, истекает в этом году. Ранее в сербском руководстве сказали, что их не устраивает новая формула расчета, из-за которой цена на газ вырастет в несколько раз.

Кроме того, сейчас, как сказал в интервью местному телеканалу Хеппи ТВ президент республики Александар Вучич, Сербии уже не хватает тех объемов, которые поступают из России, приходится дополнительно импортировать до 4 млн кубометров в сутки, — добавил Вучич.