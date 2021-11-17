Чилийский сенат не поддержал импичмент президента страны Себастьяна Пиньеры

Его подозревают в коррупции из-за публикации новых документов об офшорах, известной как «Досье Пандоры». Ранее нижняя палата парламента большинством голосов поддержала выдвижение обвинений в отношении главы государства.

Выдержки из документов о владении офшорами известных политиков и связанных с государствами бизнесменов в разных странах были опубликованы в начале октября. Из них следует, что семья президента Себастьяна Пиньеры во времена его первого срока продала долю в месторождении железной руды за более чем 150 миллионов долларов и часть сделки провели через офшоры. Пиньера настаивает на своей невиновности.