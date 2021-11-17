Полиция в Приморье задержала депутата местного законодательного собрания от партии КПРФ Артема Самсонова

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края от партии КПРФ Артема Самсонова. Об этом в среду ТАСС сообщил помощник депутата Юрий Кучин.
2021-11-17T09:32:04+03:00
2021-11-17T09:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 17 ноября 2021
Об этом агентству ТАСС рассказал источник в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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