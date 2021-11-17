Американская телесеть HBO выпустила анонс специального выпуска, посвященного саге «Гарри Поттер»

Эпизод приурочен к 20-летию выхода первого фильма – «Гарри Поттер и философский камень». В эпизоде под названием «Возвращение в Хогвартс» снялись исполнители главных ролей Дэниел Редклифф, Руперт Грин и Эмма Уотсон. В эфир он выйдет 1 января 2022 года. В нем будет рассказана история создания первого фильма, звезды картины и режиссер Крис Коламбус поделятся историями со съемочной площадки. Также актеры побывают в оригинальных декорациях школы волшебников Хогвартс.

