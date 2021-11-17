Представители NASA планируют сегодня обсудить в Москве недавний инцидент на орбите

Представители американского Управления по аэронавтике и исследованию космического пространства планируют сегодня обсудить в Москве недавний инцидент на орбите. Речь идет об испытании Россией противоспутникового оружия, — сказали в руководстве NASA газете Нью-Йорк Таймс.

Американская сторона уже контактировала с Роскосмосом по этому вопросу. В Министерстве обороны России ранее заверили, что обломки сбитого недействующего спутника не представляют угрозы для космической деятельности.

В свою очередь, в российском МИДе настаивают, что проведенные в космосе испытания осуществлялось в соответствии с международным правом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее опасным и необдуманным шагом.

Госдепартамент США ранее обвинил российских военных в том, что из-за прошедших испытаний образовалось более полутора тысяч обломков, некоторые из них представляют опасность на орбите. В понедельник сообщалось, что экипажу МКС пришлось перейти на корабль Союз из-за угрозы столкновения с космическим мусором, однако о каких обломках шла речь, не уточнялось.