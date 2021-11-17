Россия выступила посредником на переговорах Армении и Азербайджана о прекращении огня на границе

В Москве говорят, что удалось остановить разрастание конфликта.

В настоящее время столкновения военных прекращены, сообщили в министерстве обороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу во время телефонных переговоров призвал коллег из Армении и Азербайджана прекратить обострение на границе обеих стран. Агентство «РИА Новости» отмечает, что стороны смогли договориться.

На каких условиях, не уточняется.

Обстановка на приграничной территории обострилась накануне. Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в атаке на свои позиции. В результате столкновений погиб как минимум один человек, в плен попали 12 военнослужащих Армении. В армянском Совете безопасности обращались к России с просьбой помочь защитить свои территории по Договору о дружбе. Премьер-министр страны Никол Пашинян отмечал, что сейчас ситуация спокойная, но общая обстановка остается напряженной.

Столкновения на границе двух республик происходят в течение последних нескольких дней. Нынешнее обострение стало одним из самых крупных со времен окончания военных действий в Нагорном Карабахе больше года назад

