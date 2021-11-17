Суд в Москве должен рассмотреть сегодня протокол в отношении телеканала Муз-ТВ о нарушении запрета гей-пропаганды

Поводом послужила трансляция летом церемонии вручения музыкальной премии. В ходе мероприятия один из гостей был в наряде, который наполовину состоял из платья, наполовину — из смокинга, другой в женской одежде, а певец Филипп Киркоров и шоумен Дава предстали в образе молодоженов на кабриолете. Претензии Роскомнадзора связаны с тем, что трансляция не была помечена знаком «18+» Телеканалу может грозить крупный штраф или даже приостановка работы на срок до 3 месяцев.