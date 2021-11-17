Российское правительство одобрило законопроект о расширении прав мужчин на материнский капитал

На господдержку смогут претендовать те, кто воспитывает детей от суррогатных матерей, пишет газета «КоммерсантЪ». Но при условии, что они состоят в законном браке. Такую норму разработали во исполнение решения Конституционного суда. Ранее тот рассматривал жалобу жителя Тверской области, которому отказали в предоставлении материнского капитала на двух дочерей, рожденных суррогатной матерью.

