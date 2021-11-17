РБК: Россия в этом году резко нарастила секретный экспорт в ряд стран НАТО

Россия в этом году резко нарастила секретный экспорт в ряд стран НАТО, пишет газета РБК. В том числе в Германию и США, пишет издание со ссылкой на информацию таможенной службы. Значительно возросли поставки и в Чехию, несмотря на дипломатический конфликт с Прагой. За этим приростом, по словам специалистов, может стоять временный вывоз авиатехники для ремонта. В случае с Соединенными штатами, речь может идти о поставках патронов для гражданского стрелкового оружия. Также вырос с начала года секретный импорт в саму Россию. Сюда, как писала ранее газета «Ведомости», входят поставки гражданских самолетов из США, Франции и Канады.
2021-11-17T08:32:09+03:00
2021-11-17T08:32:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2937292-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 17 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…