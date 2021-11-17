РБК: Россия в этом году резко нарастила секретный экспорт в ряд стран НАТО

Россия в этом году резко нарастила секретный экспорт в ряд стран НАТО, пишет газета РБК. В том числе в Германию и США, пишет издание со ссылкой на информацию таможенной службы. Значительно возросли поставки и в Чехию, несмотря на дипломатический конфликт с Прагой. За этим приростом, по словам специалистов, может стоять временный вывоз авиатехники для ремонта. В случае с Соединенными штатами, речь может идти о поставках патронов для гражданского стрелкового оружия. Также вырос с начала года секретный импорт в саму Россию. Сюда, как писала ранее газета «Ведомости», входят поставки гражданских самолетов из США, Франции и Канады.