Азербайджан и Армения приостановили боевые действия на границе

Это произошло после переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с коллегами из обеих республик, рассказали в российском военном ведомстве агентству РИА Новости. Конфликт разгорелся накануне днем на восточной границе Армении. Перестрелка переросла в полноценные боевые действия с бронетехникой и артиллерией. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокации. По данным министерства обороны Армении, в плен попали больше десятка их военнослужащих. На фоне нового обострения Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
2021-11-17T08:31:25+03:00
2021-11-17T08:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 17 ноября 2021
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