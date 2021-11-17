Азербайджан и Армения приостановили боевые действия на границе

Это произошло после переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с коллегами из обеих республик, рассказали в российском военном ведомстве агентству РИА Новости. Конфликт разгорелся накануне днем на восточной границе Армении. Перестрелка переросла в полноценные боевые действия с бронетехникой и артиллерией. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокации. По данным министерства обороны Армении, в плен попали больше десятка их военнослужащих. На фоне нового обострения Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.