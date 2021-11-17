В Ватикане сегодня продолжится суд над кардиналом Анджело Беччиу, которого обвиняют в крупной растрате

73-летний Анджело Беччиу стал самым высокопоставленным католическим священником в новейшей истории, который предстал перед судом из-за обвинений в финансовых преступлениях. До сентября, когда его уволил с должности папа римский Франциск, Беччиу заведовал в Ватикане пожертвованиями. Кардинала и остальных фигурантов обвиняют в растрате 350 миллионов евро из собранных средств, в том числе на покупку дорогой недвижимости в Лондоне. Как передает британская медиакомпания «Би-би-си», в числе обвиняемых 40-летняя бывшая подчиненная кардинала Чечилия Маронья. По версии следствия она покупала предметы роскоши на деньги, которые предназначены на освобождение священников, взятых в разных странах в заложники.

Ранее в этом году папа римский Франциск постановил, что кардиналов и епископов католической церкви могут судить судьи-миряне, а не только кардиналы.