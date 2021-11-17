РКН составил протоколы на главу Объединенной редакции РБК за упоминание иноагентов без маркировки

Роскомнадзор составил протоколы на главу Объединенной редакции РБК за упоминание иностранных агентов без маркировки. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Петр Канаев. Судебные заседания должны пройти в Симоновском суде Москвы в начале декабря, добавил Канаев.