В Красноярском крае расширили категорию граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса

Теперь в этот перечень попали люди старше 60 лет и сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного санитарного врача по региону Дмитрия Горячева, не менее 80% от численности данных категорий должны быть привиты к 15 января.

На сегодняшний день обязательная вакцинация в крае предусмотрена в сферах образования, транспортных услуг, общепита и торговли. Кроме того, вакцинироваться должны работники МФЦ, ЖКХ, театров и салонов красоты.

Роспотребнадзор с сегодняшнего дня разрешил вакцинированным не уходить на самоизоляцию при некоторых условиях после контакта с заболевшим ковидом.

Двухнедельный карантин теперь обязателен только для тех, кто находился рядом с зараженным, но до сих пор не привился, постановило надзорное ведомство. При этом ограничения не коснутся полностью вакцинированных за последние полгода, если после контакта с больным у них не появились симптомы заболевания.

Получившим лишь один компонент препарата или тем, кто вакцинировался давно, все же придется изолироваться. Что стало причиной такого решения, в Роспотребнадзоре пока не сообщили. В то же время надзорное ведомство продлило действие комплекса антиковидных правил до 2024 года. В России, по официальным данным, привито всего 35% населения. Она занимает одну из последних строчек в топ-100 стран по уровню вакцинации.

За нарушение карантина предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.