Россия увеличила экспорт товаров секретных категорий в страны НАТО

Речь идет о поставках оружия, самолетов, ядерных материалов.

В первую десятку импортеров российских товаров скрытого в таможенной статистике типа вошли США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды. При этом в некоторые из стран поставки за первые девять месяцев этого года уже превысили объемы экспорта из России за весь прошлый год, иногда и в несколько раз. В частности, Чехия получила товаров секретной категории на 700 миллионов долларов, тогда как в прошлом году объем едва превышал 100 миллионов. Газета РБК пишет, что рост экспорта в Чехию может быть связан с временным ввозом на ремонт российской авиатехники. Как пояснили журналистам в чешском управлении статистики, летательные аппараты в таком случае отражаются так, как если бы их просто поставляли. Аналогичная причина может стоять и за увеличением поставок из России в Германию и Нидерланды.

Помимо этого, с января по сентябрь Москва заключила больше сделок по продаже закодированной в статистике продукции с Вашингтоном. Рост связан с увеличением экспорта в группе химических соединений, в том числе радиоактивных веществ, а также с поставками патронов для гражданского оружия.

Крупнейшим покупателем товаров секретной категории из России второй год подряд является Алжир.