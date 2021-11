Американские СМИ узнали о планах властей США закупить у Pfizer новый препарат от коронавируса Paxlovid

Администрация президента Джо Байдена намерена приобрести это лекарство для лечения 10 миллионов пациентов на более чем 5 миллиардов долларов, сообщили источники The New York Times и The Washington Post.

О завершении второй фазы испытаний Paxlovid американская фармацевтическая компания сообщила 5 ноября. По ее данным, препарат снижает риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%.

В испытаниях нового препарата участвуют 7 тысяч человек из разных стран, сообщил накануне газете «Ведомости» представитель Pfizer. Клинические исследования пройдут и в России.