Российские туроператоры предупредили о риске банкротства 60% компаний

Чтобы этого не произошло, они просят продлить им отсрочку долгов перед туристами за несостоявшиеся туры, которая заканчивается 31 декабря. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо премьеру Михаилу Мишустину от Российского союза туриндустрии, ассоциации «Турпомощь», Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций.

Отмечается, что большая часть направлений по-прежнему закрыта для российских туристов. Среди них Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти вся Европа. По этой причине туроператоры не смогли исполнить в этом году свои обязательства перед туристами, которые они взяли на себя годом ранее.