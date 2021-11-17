В Пентагоне по-прежнему обеспокоены возможными последствиями разлета обломков спутника, сбитого российскими военными

Пока никаких контактов по этому поводу, о которых можно было бы сказать, не было, сказал пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Как ожидается, сегодня представители NASA обсудят в Москве российские испытания противоспутникового оружия.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что такое оружие должно иметь приоритет, с точки зрения безопасности страны: «Следующая война будет войной с применением космических технологий. Тот, у кого есть глаза и уши в космосе, и будет побеждать. И умение снести спутники противника с орбиты — чрезвычайно важная вещь. Поэтому очень радостно, что этот тест прошел — это очень успешно. Вопрос: сможем ли мы поставить это на поток. Я вижу это испытание как большое достижение. И то, что американцы высказывают свою озабоченность — очередное подтверждение того, что это нужно делать».

Российского военного бюджета на все не хватит, необходимо определяться с приоритетами, отметил Руслан Пухов. По его мнению, противоспутниковое оружие, безусловно, в него входит.

