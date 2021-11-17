В Москве пройдут переговоры министров иностранных дел России и Молдавии

Визит Нику Попеску состоится спустя несколько недель после урегулирования газового спора с Россией. Конфликт был вызван растущей задолженностью перед «Газпромом» и дискуссией вокруг цен на топливо на фоне энергетического кризиса в Молдавии, однако стороны договорились о возобновлении поставок.

Российский МИД анонсировал повестку довольно размыто. На Смоленской площади заявили, что министры обменяются мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, а также по взаимодействию в рамках СНГ и Евразийского экономического союза.

Дипломаты коснуться темы непризнанного Приднестровья. Кишинев рассчитывает мирную реинтеграцию региона, заявила ранее в интервью газета «Коммерсантъ» президент Молдавии Майя Санду.

Спустя почти год после избрания Санду так и не встретилась с российским президентом. В то же время встречи ее предшественника Игоря Додона с Владимиром Путиным носили регулярный характер.