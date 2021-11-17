Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит протокол на «Муз ТВ»

Роскомнадзор, который составил протокол, усмотрел нарушения в трансляции церемонии премии «Муз-ТВ», которая прошла 4 июня. Блогер Даня Милохин тогда пришел в костюме, состоявшем наполовину из черного фрака, наполовину — из платья. Еще один блогер Игорь Синяк был в женском платье, а певец Филипп Киркоров и рэп-исполнитель Дава прибыли в сопровождении полуобнаженных мужчин. Почему Роскомнадзор увидел в этом именно пропаганду гомосексуализма, возможно, станет известно на заседании суда. Закон запрещает ее только среди несовершеннолетних. В ведомстве ранее заявили, что телеканал не пометил запись эфира знаком «18+», а сама трансляция велась днем. «Муз-ТВ» грозит штраф в миллион рублей или приостановка работы на срок до 3 месяцев.

Судебное заседание назначено на 9 часов. Решение вынесет судья Кристина Старовойтова.