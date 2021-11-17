Тверской суд Москвы, как ожидается, продолжит слушания по делу участника несогласованной акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Его обвиняют в том, что он бросил файер в сотрудников полиции.

Вячеславу Игумнову, который находится на скамье подсудимых, вменяют хулиганство, совершенное с применением оружия. Таковым следствие считает файер. По версии гособвинения, на тот момент 21-летний молодой человек бросил пиротехническое средство возле улицы Большая Дмитровка, где собрались участники несогласованной акции 23 января. В качестве доказательства Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой мужчина в красной куртке, находясь среди протестующих, зажигает файер и кидает его, при этом слышны голоса людей, которые призывают это не делать.

Игумнов свою вину признал и раскаялся, говорят в СК. При этом судебное следствие продолжается уже более полугода. Заседания, как следует из карточки дела, откладывались, как правило, из-за неявки свидетелей или недоставления подсудимого. Сам Игумнов с начала февраля находится под стражей в СИЗО.

Всего после зимних акций в поддержку политика Алексея Навального, по данным правозащитников, по всей стране были задержаны свыше 11 тысяч человек, было возбуждено более 140 уголовных дел.