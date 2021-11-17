Ситуацию на границе Армении и Азербайджана могут обсудить на заседании Совета безопасности ООН, пока там призывают обе конфликтующие стороны к сдержанности. Это журналистам подтвердил постоянный представитель Франции при организации Николя де Ривьер.

В Ереване утверждают, что азербайджанские военные пересекли границу на юго-востоке страны и продвигаются вглубь армянской территории, есть человеческие жертвы – впрочем, их точное число не приводится, говорится лишь о 12 пленных. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил Азербайджан в попытке срыва трехсторонних договоренностей по Карабаху

В Баку, как всегда, видение ситуации радикально иное: с точки зрения азербайджанской стороны, они ответили на провокацию Армении, уничтожили противотанковые средства и минометы, но границу не нарушали, также не говорится ничего о потерях.

Официально в повестке ближайших заседании Совбеза ООН пока этой темы нет.

Поступают противоречивые данные о роли России в новом витке конфликта. В армянском Совбезе утверждают, что уже запросили помощь России в защите своей территории в соответствии с двусторонним договором 1997-го года. Но посол Армении в России Вардан Тоганян объявил, что официально Ереван у Москвы пока военной помощи не запрашивал.

Осенью прошлого года в результате скоротечной войны в Нагорном Карабахе Азербайджан вернул контроль над частью районов, утраченных в 90-е. В ходе конфликта погибли несколько тысяч человек. За соблюдением перемирия, подписанного при посредничестве Москвы, следит введенный контингент российских миротворцев.