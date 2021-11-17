В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан

Это касается людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев. По его словам, охват прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15 января.
2021-11-17T06:49:06+03:00
2021-11-17T06:49:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:49, 17 ноября 2021
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