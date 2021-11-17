В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан

Это касается людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев. По его словам, охват прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15 января.