Представители NASA, как ожидается, обсудят сегодня в Москве испытания Россией противоспутникового оружия

Накануне российские военные подтвердили поражение на орбите неработающего советского спутника, заверив, что его обломки не несут угрозу для орбитальных станций и космической деятельности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал испытание опасным и необдуманным шагом: «Это было не что иное, как безрассудный акт со стороны России сбить этот аппарат в рамках испытания системы противоспутникового оружия. В НАТО разработали целую политику поведения в космосе, не в последнюю очередь, чтобы противостоять именно таким вызовам. Североатлантический альянс никогда не будет милитаризировать космос!»

Между тем, в Москве опасения Запада называют беспочвенными.

