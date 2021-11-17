Суд Башкирии сегодня рассмотрят апелляцию по мере пресечения активистке и соратнице Алексея Навального Лилии Чанышевой

Ее муж Алмаз Гатин сказал в эфире телеканала «Дождь*», который признан властями России иноагентом, что надеется на возвращение Лилии домой.

В суде Лилия Чанышева заявила, что находится на раннем сроке беременности.

9 ноября у Чанышевой прошел обыск. Ее задержали по подозрению в создании экстремистского сообщества, а затем арестовали на 2 месяца. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.