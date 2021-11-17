Лукашенко поручил властям Гродненской области организовать ночлег для мигрантов, находящимся на границе с Польшей

Александр Лукашенко поручил властям Гродненской области организовать ночлег для мигрантов, находящимся на белорусско-польской границе. Его устроили в логистическом центре, расположенном неподалеку от погранпункта «Брузги — Кузница». Об этом сообщил телеграм-канал пресс-службы руководителя Белоруссии «Пул первого». В центре разместили, в частности, семьи с детьми. Им обещали предоставить матрасы, одеяла, подушки, одежду, еду и питьевую воду, а также медицинскую помощь.