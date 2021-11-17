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06:18, 17 ноября 2021

В Белом доме отказались комментировать сообщения о планах Вашингтона бойкотировать Олимпиаду в Пекине в будущем году

Представитель пресс-службы президента США Эндрю Бейтс сказал, что ему нечего добавить по данной теме. Он также подчеркнул, что эта проблема не поднималась в ходе недавней беседы американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
О том, что вашингтонская администрация планирует объявить о дипломатическом бойкоте Зимних игр написала накануне газета The Washington Post.
До начала зимних Олимпийских игр в Пекине осталось три месяца, и администрации Джо Байдена вскоре придется прояснить, планирует ли она отправить официальную делегацию в Китай. Но, как пишет колумнист Вашингтон Пост по внешней политике Джош Роган со ссылкой на нескольких источников, знакомых с соответствующими планами, Белый дом вскоре намерен объявить, что ни президент Байден, ни какие-либо другие официальные лица правительства США не будут присутствовать на Играх в Пекине. Этот дипломатический бойкот станет реакцией на нарушения прав человека китайским правительством без нанесения ущерба американским спортсменам, пишет Роган. Окончательно решение о бойкоте еще не принято и технически не доработано, но команда Байдена выдала официальную рекомендацию президента США, и ожидается, что он утвердит ее до конца ноября. Решение об объявлении бойкота зимним играм в Пекине не было увязано с виртуальным саммитом между Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшимся в понедельник, пишет колумнист Вашингтон Пост. Некоторые СМИ сообщали, что Си Цзиньпин намеревался поднять вопрос об Олимпийских играх на переговорах с Байденом и , возможно, даже пригласить его лично присутствовать. Но согласно репортажам по итогам саммита, этот вопрос вообще не поднимался во время трехчасовой встречи. Байден, по сообщениям Белого Дома, поднял вопрос о нарушении прав человека правительством Китая в Синцзяне, Тибете и Гонконге.

В мае к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине призвала спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси. Теперь, когда саммит Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялся, у Белого Дома осталось еще меньше причин откладывать объявление об этом решении, пишет Вашингтон Пост.


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