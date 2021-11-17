Израиль, как ожидается, получит первую партию вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

Уже на следующей неделе страна планирует начать прививочную кампанию в этой возрастной группе.

Решение вакцинировать детей старше 5 лет власти Израиля приняли после обсуждения на специальном Консультативном совете по борьбе с коронавирусом: из 75 его членов против проголосовали лишь двое. Прививать будут дозой препарата Pfizer, уменьшенной относительно обычной на треть, а сама кампания будет проходить не только в медицинских центрах, но и в школах. Причем предполагается, что вакцинация коснется даже тех детей, которые уже переболели ковидом.

Однако интервал между первой и второй прививкой пока не определен. Согласно действующему протоколу, он составляет 3 недели, однако эксперты не исключают, что для детей от 5 до 11 лет его расширят до трех месяцев. Аналитики считают, что это позволит увеличить уровень защиты от коронавируса. В качестве примера они приводят Великобританию, в которой около миллиона граждан из-за дефицита вакцин получили вторую дозу только через три месяца, при этом выяснилось, что уровень антител у них только вырос.

В Израиле обеими дозами вакцины от коронавируса привито около двух третей населения, при этом среди взрослых граждан этот показатель достиг почти 85%. Третью дозу препарата, в свою очередь, получили 60% израильтян.