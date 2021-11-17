Представители NASA, как ожидается, обсудят сегодня в Москве испытания Россией противоспутникового оружия

Официальный представитель Госдепа Джон Кирби ранее сказал, что разделяет озабоченность коллег по этому поводу:

«Самая серьёзная проблема – это сам мусор, который сейчас плавает там и может представлять опасность, в том числе для МКС.

Возможности, которыми уже обладает и хочет развивать Россия, могут представлять угрозу не только нашей национально безопасности, но и интересам безопасности других космических держав. Очевидно, нас беспокоит любая нация, которая будет вооружать космос или сделает космос менее благоприятным для мирных коммерческих предприятий и исследований. Мы хотим, чтобы космическая сфера подчинялась международным нормам и правилам, чтобы все космические державы могли исследовать её ответственно. А это был безответственный поступок».

Кирби подчеркнул, что Россия не поставила США в известность о намерении провести испытания противоспутникового оружия.

Накануне российские военные подтвердили поражение на орбите неработающего советского спутника, заверив, что его обломки не несут угрозу для орбитальных станций и космической деятельности.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал лицемерными обвинения США в адрес России.

Лавров добавил, что США сами активным образом развивают гонку вооружений. Он напомнил, что в прошлом году Америка создала космическое командование и приняла стратегию по космосу с целью создания комплексного военного преимущества в космическом пространстве.