Журнал Der Spiegel узнал о расширении офиса и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель после ее отставки. Его увеличат с пяти до девяти человек. Платить им будут за счет бюджета, пишет издание со ссылкой на письмо Министерства финансов. Меркель предоставят руководителя офиса с окладом свыше 10 тысяч евро и его заместителя. Помимо этого, в бюро будут работать два секретаря, два референта, один офисный работник и два водителя. Их содержание будет осуществляться за счет упразднения должностей в Минобороны. В Левой партии сочли это излишеством и заподозрили канцлера в намерении создать «теневое ведомство».

Как отмечает издание, обеспечение работы офисов бывших канцлеров и президентов Германии неоднократно критиковали. В 2019 году комитет бундестага по бюджету проголосовал за то, чтобы ограничить число сотрудников таких бюро до пяти, а также ограничить уровень их зарплат.