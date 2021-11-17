В Казани 13 человек отравились метанолом

В Казани 13 человек госпитализированы с подозрением на отравление метанолом. 10 из них — в средней степени тяжести, трое — в тяжелом состоянии. Одна пострадавшая — в коме, сообщила изданию «Бизнес Online» главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина. По ее словам, молодые люди 1999-2003 годов рождения рассказали, что в понедельник пили водку зеленого цвета со вкусом ириски на дне рождения друга. Пять литров алкоголя компания купила за полторы тысячи рублей. По факту отравления возбуждено уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.