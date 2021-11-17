Крупный пожар в Подмосковье. В Серпухове горит производственное здание на площади 3 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба регионального МЧС. На момент прибытия пожарных на место происшествия в здании наблюдалось сильное задымление. В ликвидации возгорания принимают участие около 70 человек и свыше 20 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
2021-11-17T05:07:18+03:00
2021-11-17T05:07:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2937234-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:07, 17 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…