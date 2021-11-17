Крупный пожар в Подмосковье. В Серпухове горит производственное здание на площади 3 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба регионального МЧС. На момент прибытия пожарных на место происшествия в здании наблюдалось сильное задымление. В ликвидации возгорания принимают участие около 70 человек и свыше 20 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.