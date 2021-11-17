Делегация NASA планирует обсудить в Москве испытания Россией противоспутникового оружия. О планах проведения встречи сообщил глава американского космического ведомства Билл Нельсон. По его словам, накануне в NASA уже контактировали с «Роскосмосом» по поводу этого инцидента. Вечером сам Нельсон переговорил с гендиректором российской госкорпорации. Дмитрий Рогозин после этого сообщил, что они договорились двигаться дальше и обеспечивать безопасность экипажей на Международной космической станции.

Россия вчера заявила об успешном испытании противоспутниковой системы, которая поразила на орбите недействующий советский спутник. Ранее об этом сообщили в США, выразив опасения, что это привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для МКС.