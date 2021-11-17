Работники кафе и ресторанов Греции провели забастовку с требованием новых мер господдержки из-за ковид-ограничений

Работники кафе и ресторанов Греции провели забастовку с требованием новых мер господдержки из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщила Всегреческая федерация работников ресторанов и смежных профессий. Отмечается, что введенные властями меры, которые фактически оставили возможность посещения заведений общепита лишь вакцинированным, переболевшим и имеющим отрицательный тест на COVID-19, ударили по доходам отрасли. Министр развития и инвестиций Греции встретился с участниками акции протеста и пообещал, что государство выделяет около 300 млн евро для поддержки предприятий общепита.
2021-11-17T04:10:18+03:00
2021-11-17T04:10:18+03:00
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04:10, 17 ноября 2021
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