США призвали Армению и Азербайджан принять меры для снижения напряженности в регионе. Госсекретарь Энтони Блинкен также высказался за прямое взаимодействие сторон для решения всех имеющихся вопросов, включая демаркацию границы. Об этом говорится в сообщении американского дипломатического ведомства.

Перестрелка на армяно-азербайджанской границе началась накануне днем и позднее переросла в боевые действия с бронетехникой и артиллерией. Активные бои продолжались несколько часов по всей протяженности юго-восточной границы Армении. Каждая из сторон заявила о потерях. После телефонных переговоров главы российского Минобороны Сергея Шойгу с коллегами обоих государств стороны сообщили о прекращении огня.