Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится сегодня с главой МИД Молдавии Николаем Попеску. Он посетит Москву с рабочим визитом. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, на переговорах планируется рассмотреть широкий круг вопросов российско-молдавских отношений. Одной из главных тем традиционно станет приднестровское урегулирование.
2021-11-17T04:06:38+03:00
2021-11-17T04:06:38+03:00
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04:06, 17 ноября 2021
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