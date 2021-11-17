Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится сегодня с главой МИД Молдавии Николаем Попеску. Он посетит Москву с рабочим визитом. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, на переговорах планируется рассмотреть широкий круг вопросов российско-молдавских отношений. Одной из главных тем традиционно станет приднестровское урегулирование.