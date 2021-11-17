«Почта России» уведомила москвичей о задержке отправлений посылок. Причиной стала авария с кабелем электропитания в сортировочном центре во Внукове, сообщает пресс-служба компании. Там отметили, что резервные генераторы работают, но полное восстановление электроэнергии ожидается только сегодня.

В компания пояснили, что активный сезон и большое количество посылок стали причинами полной загрузки сортировочного центра, поэтому справиться со всей обработкой только на резервном питании без минимальных задержек не получится. При этом пресс-служба отметила, что задержки не будут превышать сутки и коснутся они не всех клиентов.