При взрыве в частном доме в Волгограде погиб бывший помощник министра финансов Михаил Коробкин. По предварительной информации, 67-летний мужчина пытался распилить болгаркой боеприпас времен Великой Отечественной войны, который в итоге сдетонировал. Об этом сообщают РЕН-ТВ и телеграм-канал Baza со ссылкой на источники. ЧП произошло 15 ноября. Пенсионер скончался на месте.

Михаил Коробкин был помощником главы Минфина Антона Силуанова до 2019 года. Известно, что экс-чиновник коллекционировал оружие.