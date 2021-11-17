Определились все обладатели прямых путевок на чемпионат мира по футболу и участники стыковых матчей. Последней вышла напрямую на первенство сборная Нидерландов, обыграв дома команду Норвегии со счетом 2:0. По итогам группового этапа европейской квалификации на чемпионат также поедут Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария. Все эти команды стали победителями в своих группах. Занявшие вторые места сыграют в стыковых матчах – это сборные России, Италии, Польши, Португалии, Северной Македонии, Швеции, Шотландии и Украины. К ним также присоединились Австрия и Чехия, ставшие лучшими по рейтингу Лиги наций УЕФА. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира. Жеребьевка состоится 26 ноября. Сами матчи – в марте будущего года. По решению УЕФА Россия и Украина друг с другом играть не будут.