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03:12, 17 ноября 2021

Сенат Чили не поддержал импичмент президенту страны Себастьяну Пиньере

Сенат Чили не поддержал импичмент президенту страны Себастьяну Пиньере. Голосование, проходящее за несколько дней до выборов главы государства, еще продолжается, но против уже высказались 15 человек. Чтобы отставка состоялась, за нее должны были проголосовать две трети состава сената, или 29 из 43 парламентариев. Ранее решение об объявлении импичмента поддержали депутаты страны. В середине октября оппозиционные партии Чили инициировали конституционный процесс импичмента Пиньеры после публикации документов из «досье Пандоры».
Президентский срок Пиньеры заканчивается 11 марта будущего года. 21 ноября в стране пройдут выборы нового главы государства, в которых Пиньера не участвует. Его однопартиец Себастьян Сичель по опросам занимает четвертое-пятое место.


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