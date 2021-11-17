Швеция поддержала идею Евросоюза о создании военно-тренировочной базы на Украине. Глава Минобороны Петер Гульквист допустил отправку туда шведского военного контингента, передает радио Ekot. По словам министра, очень важно внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины. Кроме этого, Гульквист отметил, что сегодня все взгляды прикованы к происходящему на польско-белорусской границе, однако тема Украины всегда должна оставаться актуальной.

В октябре этого года газета Welt am Sonntag сообщила о планах Евросоюза создать на Украине свою военную учебную миссию. В документах Европейской службы внешних связей, которые оказались в распоряжении издания, уточняется, что создание миссии станет «выражением солидарности» с Украиной с учетом «продолжающейся военной активности России» возле украинских границ и в Крыму.