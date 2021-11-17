Сербия намерена договариваться с Россией о заключении соглашения о ежегодных поставках 3 млрд куб м газа на 10 лет

Сербия намерена договариваться с Россией о заключении соглашения о ежегодных поставках 3 миллиардов кубометров газа сроком на 10 лет. Президент республики Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что планирует говорить об этом с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Москву 24-25 ноября. Он указал на возросшее потребление газа в стране.

Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию. В последние годы республика получала свыше 2 миллиардов кубометров топлива по трубе через Украину и Венгрию. Цена составляет 270 долларов за тысячу кубометров, контракт истекает в конце года.