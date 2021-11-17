В Белом доме отказались комментировать сообщения о планах Вашингтона бойкотировать Олимпиаду в Пекине в будущем году. Представитель пресс-службы президента США Эндрю Бейтс сказал, что ему нечего добавить по данной теме. Он также подчеркнул, что эта проблема не поднималась в ходе беседы американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась 15 ноября.

Накануне газета The Washington Post написала со ссылкой на источники, что вашингтонская администрация планирует объявить о дипломатическом бойкоте Зимних игр. Это значит, что президент и другие официальные лица не будут присутствовать на состязаниях в китайской столице. Как отмечает издание, окончательное решение еще не принято, но главе государства поступили соответствующие рекомендации, с которыми он намерен согласиться. Одобрение Байдена ожидается до конца месяца.