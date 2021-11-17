В Польше возбудили дело о нападении на силовиков на границе с Белоруссией. Решения приняла районная прокуратура, сообщил представитель полиции в эфире телеканала Polsat. По его словам, сейчас продолжается осмотр территории у границы двух государств, а также производится сбор предметов, которые перелетели через нее.

Накануне собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались прорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие предметы. Те в ответ применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.