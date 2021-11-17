Суд в Германии отклонил иск экологов, требовавших отменить разрешение на запуск «Северного потока-2». Природоохранная организация, ссылаясь на американское исследование, указывала, что проект предусматривает выбросы 100 миллионов тонн диоксида углерода в год, не считая вредных для климата выбросов метана при добыче природного газа. Суд счел жалобу «частично не обоснованной», отметив, что газопровод уже прошел проверку на техническое соответствие мерам безопасности в сфере газонепроницаемости. Экологи пообещали использовать «все юридические средства», чтобы остановить проект.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации «Северного потока-2». Регулятор заявил, что восстановит процедуру после того, как оператор газопровода Nord Stream 2 создаст отдельную дочернюю компанию по управлению немецким участком трубы.