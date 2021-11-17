Министерство транспорта России намерено распространить требование о QR-кодах на пассажиров всех авиакомпаний —российских и иностранных. Перевозчиков поставят перед фактом, сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов, добавив, что ведомство рассматривает вопрос о предоставлении им субсидий, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом. О каких именно компенсациях может идти речь, он не уточнил. По словам Богданова, министерство рассчитывает, что правительственный закон об обязательной проверке в самолетах и на другом транспорте сертификатов о вакцинации или недавно перенесенном ковиде будет принят до конца года.