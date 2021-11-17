Актерский состав «Гарри Поттера» воссоединится в специальной программе, посвященной 20-летней годовщине первого фильма

Актерский состав «Гарри Поттера» воссоединится в специальной ретроспективе, посвященной 20-летней годовщине первого фильма. Программа расскажет волшебную историю создания культовой франшизы при помощи совершенно новых интервью и бесед, сообщил американский журнал «Вэрайети» со ссылкой на стриминговую платформу HBO Max. Именно там 1 января состоится премьера ретроспективы «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс».

Всего по романам Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике сняты восемь блокбастеров. Первый из них «Гарри Поттер и философский камень» вышел осенью 2001 года и был номинирован на три Оскара.