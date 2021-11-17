Армения и Азербайджан прекратили бои на границе после переговоров министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу. Ситуация нормализовалась и находится под контролем, передает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство. Минобороны Армении подтвердило, что огонь был прекращен минувшим вечером «в соответствии с достигнутой при посредничестве российской стороны договоренностью».
2021-11-17T01:12:10+03:00
2021-11-17T01:12:10+03:00
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01:12, 17 ноября 2021
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