Армения и Азербайджан прекратили бои на границе после переговоров министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу. Ситуация нормализовалась и находится под контролем, передает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство. Минобороны Армении подтвердило, что огонь был прекращен минувшим вечером «в соответствии с достигнутой при посредничестве российской стороны договоренностью».