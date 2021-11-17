Киев и Лондон заявили о нежелании быть враждебными к России

Киев и Лондон заявили о нежелании быть враждебными к Москве, но выразили обеспокоенность военной активностью России на границе с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны двух стран Алексея Резникова и Бена Уоллеса, которое распространило британское оборонное ведомство. Уоллес находится с визитом на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.