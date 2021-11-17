Минздрав разработал схему распределения стимулирующих выплат медработникам за привитых от коронавируса пациентов. Всего, согласно ранее принятому постановлению правительства, регионы получат из резервного фонда по 200 рублей за каждого вакцинированного. Из проекта министерства следует, что в случае с двухкомпонентной вакциной, 60 рублей получит медик, который проконсультировал пациента и направил его на вакцинацию. По 40 -врачи, проводившие осмотр до и после первой и второй прививки, и по 30 — вводящие дозы препарата.

При однокомпонентной — медики должны получить 90 рублей за консультацию, 60 — за осмотр, 50 — за сам укол. Если процедуры проводит один человек, то выплаты суммируются.